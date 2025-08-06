¡Sólo falta un lugar! Tigres está clasificado en Cuartos de Final de Leagues Cup

Los Tigres de la UANL sellaron su pase a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 a pesar de haber caído ante Los Angeles FC en su último compromiso de esta primera fase. El conjunto regiomontano, que ya había sumado dos victorias en sus primeros partidos, logró mantenerse entre los mejores cuatro equipos de la Liga MX en esta fase del torneo binacional.

La derrota ante LAFC no afectó el panorama para los felinos, gracias a los resultados de otros equipos mexicanos. Necaxa cayó frente a Orlando City, Pumas fue derrotado por el Inter Miami y Xolos perdió ante Seattle Sounders, lo que dejó a los felinos con un lugar asegurado en la siguiente ronda, al estar por encima de los tres en la tabla general de clubes de la Liga MX.

Lainez festeja con Correa I MEXSPORT

Tigres inició su participación en esta edición de la Leagues Cup con paso firme, derrotando a Houston Dynamo y luego imponiéndose ante San Diego FC, lo que les otorgó seis puntos vitales en la clasificación. Esos triunfos le dieron a los dirigidos por Guido Pizarro una base sólida para avanzar sin depender del resultado ante LAFC.

Ahora, Tigres deberá esperar la conclusión de esta fase para conocer a su próximo rival. Con el pase asegurado, la escuadra regia buscará corregir los errores mostrados ante LAFC y preparar una estrategia sólida rumbo a la fase decisiva.

Tigres perdió con LAFC I IMAGO7

