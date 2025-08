Tigres vs San Diego FC EN VIVO Leagues Cup 2025 Jornada 2

La emoción de la Leagues Cup 2025 continúa con el enfrentamiento entre Tigres y San Diego FC, correspondiente a la Jornada 2 del torneo. El duelo se disputará en el Snapdragon Stadium.

Los Felinos llegan con la motivación a tope tras debutar con una contundente victoria ante Houston Dynamo. En aquel encuentro, Ángel Correa se convirtió en la gran figura al marcar un doblete, confirmando el buen momento ofensivo del equipo universitario bajo la dirección de su técnico. Tigres buscará aprovechar este impulso para acercarse a la clasificación dentro de su grupo.

Del otro lado, San Diego FC intentará recuperarse de un inicio complicado. El conjunto de Hirving 'Chucky' Lozano cayó en su presentación frente a Pachuca en un duelo lleno de emociones, por lo que este segundo compromiso representa una oportunidad para reivindicarse ante su afición y sumar sus primeros puntos en el torneo binacional.

El choque entre Tigres y San Diego FC promete emociones fuertes, con estilos de juego contrastantes y mucho en juego para las aspiraciones de ambos equipos. Los regiomontanos quieren reafirmar su condición de favoritos, mientras que los californianos necesitan reaccionar para mantener vivas sus esperanzas en la Leagues Cup 2025.

Esta es la alineación del San Diego FC, el equipo saltará a la cancha con el Chucky Lozano arrancando desde el banquillo.

A few new faces in tonight's XI. pic.twitter.com/aWw9O1gfYa

— San Diego FC (@sandiegofc) August 2, 2025