Malta y Países Bajos se enfrentan este jueves 9 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional Ta' Qali, en un partido que corresponde a la Jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro, que en el papel luce como uno de los más desiguales del clasificatorio, es crucial para las aspiraciones de la 'Oranje' de asegurar el primer lugar del Grupo G.

La diferencia en la tabla de posiciones y el historial reciente sugieren un dominio total por parte del conjunto neerlandés. Mientras que Países Bajos busca consolidar su liderato y encaminarse a la clasificación directa, la selección de Malta intentará hacer historia y conseguir un resultado positivo que le permita sumar puntos vitales en un grupo muy competitivo.

Así llegan al encuentro

Los dirigidos por Ronald Koeman llegan a este compromiso en un excelente momento, instalada en la primera posición de su sector con 10 puntos en 4 partidos disputados, ha demostrado una gran capacidad ofensiva, siendo la escuadra con más goles a favor (14) y un impresionante diferencial de goles de +11.

Su récord hasta ahora es de 3 victorias y 1 empate, sin conocer la derrota. En sus últimos partidos, la dinámica ha sido positiva, incluyendo una reciente y ajustada victoria ante Lituania (2-3) y el arrollador triunfo ante su rival de este jueves.

Por su parte, Malta ocupa el fondo de la tabla, en la quinta posición, con solo 2 puntos tras 5 encuentros jugados. Su camino ha sido mucho más complicado, sumando 2 empates y 3 derrotas. Su principal problema es la ofensiva, con un solo gol anotado, y una defensa vulnerable que ha permitido 12 tantos en contra, lo que se traduce en un diferencial de -11. Su única esperanza es aprovechar la localía para sorprender a un gigante europeo.

El partido de este jueves tiene un antecedente reciente que ilustra la gran disparidad entre ambos equipos. En el enfrentamiento de la primera vuelta, el pasado 10 de junio de 2025, Países Bajos goleó a Malta con un contundente 8-0, en un partido donde brillaron jugadores como Memphis Depay y Donyell Malen.

La tabla de posiciones del Grupo G está muy apretada en la parte alta. Países Bajos está empatado a puntos (10) con Polonia, que tiene 5 partidos jugados y se ubica en el segundo lugar por diferencia de goles. Finlandia sigue de cerca con 7 puntos. Esto significa que la selección neerlandesa no puede permitirse un tropiezo, ya que cualquier empate o derrota abriría la puerta a que Polonia tome el liderato y obligue a la 'Oranje' a disputar la repesca.