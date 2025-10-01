AS Monaco vs Manchester City EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

El Estadio Luis II se prepara para ser testigo de uno de los duelos más esperados de la Jornada 2 de la Champions League: AS Mónaco vs Manchester City.

El conjunto monegasco no vive su mejor momento, pues el pasado fin de semana cayó de visita frente al Lorient y en la primera fecha del torneo fue exhibido por Club Brugge. Ahora, buscará sacar provecho de la localía para conseguir un buen resultado y sumar sus primeros puntos.

Los Citizens, en cambio, han mostrado una gran mejoría en las últimas semanas y de a poco están mostrando que pueden volver a dar su mejor versión.

En su primer compromiso del certamen, se impusieron 2-0 al Napoli y querrán volver a ganar para mantenerse en las primeras posiciones de la clasificación.