Napoli construirá un nuevo estadio y dejará el Diego Armando Maradona para albergar la Eurocopa 2032

La SSC Napoli ha confirmado su intención de abandonar el Estadio Diego Armando Maradona y construir un nuevo recinto deportivo, con el objetivo de que la ciudad pueda ser sede de la Eurocopa 2032. La decisión se da luego de una reunión sostenida con representantes de la UEFA, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y el Ayuntamiento de Nápoles, en la que se discutieron los requisitos necesarios para albergar los partidos del torneo continental.

Estadio Diego Armando Maradona | SSC Napoli

Aunque el encuentro tuvo un carácter interlocutorio y no se tomaron decisiones oficiales, la UEFA dejó en claro que el estadio actual no cumple con los estándares modernos exigidos para la Eurocopa. Por su parte, la SSC Napoli, representada por el abogado Arturo Testa, reiteró que tras dos años de estudios técnicos se ha llegado a la conclusión de que no existen condiciones de compatibilidad para realizar una inversión en el Estadio Maradona.

Estadio Maradona no es apto

Además, el club napolitano señaló que incluso las propuestas del Ayuntamiento para mejorar el recinto actual no son sostenibles ni viables desde el punto de vista económico, por lo que no permitirían alcanzar los niveles exigidos por la UEFA.

Buscan albergar la EURO 2032 | SSC Napoli

En este contexto, el Napoli ha decidido apostar por la construcción de un nuevo estadio en una zona actualmente degradada de la ciudad. Según el club, esta obra se realizará con recursos propios, sin representar una carga financiera para la comunidad, y contribuirá significativamente al proceso de regeneración urbana de Nápoles.

Con esta decisión, el Napoli se perfila como uno de los clubes italianos que apuestan por una infraestructura de vanguardia, con la mirada puesta no solo en el futuro deportivo, sino también en el desarrollo urbano y social de la región.

Permanecerán en el Diego Armando Maradona de momento | SSC Napoli

