Real Madrid vs Osasuna: ¿Dónde ver la Jornada 1 de LaLiga?

El Real Madrid, máximo ganador de la liga española, será el encargado de poner el broche final a la Jornada 1 de LaLiga 2025-26 cuando reciba a Osasuna, en un duelo que promete intensidad y grandes expectativas.

Tras haber debutado oficialmente en el Mundial de Clubes, donde dirigió a los merengues por primera vez en un torneo internacional, Xabi Alonso afrontará ahora su estreno en LaLiga como entrenador del Real Madrid. La expectativa en torno a su gestión es alta, y la afición espera que el equipo muestre solidez desde el inicio del campeonato.

El conjunto navarro llega con la motivación de haber rozado la clasificación a competencias europeas en la temporada pasada. Bajo esa línea, Osasuna buscará repetir y mejorar lo hecho en 2024-25, siendo un rival incómodo para cualquier aspirante al título.

En la primera jornada, el Barcelona arrancó con victoria, mientras que el Atlético de Madrid sufrió una derrota sorpresiva. Esto coloca al Real Madrid en una situación clara: ganar para no perder terreno frente al eterno rival culé y, al mismo tiempo, tomar ventaja sobre los Colchoneros.

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna?

Fecha: martes 19 de agosto

Hora: 13:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde ver: SKY Sports

