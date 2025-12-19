¿Regresa al América? Richard Sánchez se queda sin equipo

El nombre de Richard Sánchez vuelve a generar ruido en el mercado de fichajes del continente. El mediocampista paraguayo, quien fue referente y campeón con el Club América, atraviesa uno de los momentos más complejos de su trayectoria. Tras su paso por la Liga MX, el volante llegó a Racing Club, donde su rendimiento quedó muy lejos de las expectativas generadas.

Sánchez en América | IMAGO7

¿Qué pasó con Richard Sánchez?

A menos de un año de su salida de México, el panorama para el guaraní es poco alentador en Avellaneda. Sánchez forma parte de la lista de jugadores prescindibles confeccionada por el técnico Gustavo Costas. Su continuidad en la Academia parece insostenible debido a su escasa participación y al alto costo que representa para la nómina del equipo.

A inicios de 2025, el club argentino cerró la compra de la totalidad de su pase por una cifra cercana a los 3 millones de dólares. La dirigencia presentó al futbolista como un refuerzo estelar con miras a pelear por la Copa Libertadores. Sin embargo, aquel cartel de figura internacional nunca se tradujo en un aporte real dentro del terreno de juego.

Las estadísticas del paraguayo durante su estancia en Argentina reflejan una falta de adaptación alarmante. Sánchez apenas disputó 13 partidos oficiales, de los cuales solo en seis ocasiones saltó como titular. El mediocampista no logró registrar goles ni asistencias y sumó apenas 618 minutos totales, una cifra muy baja para un jugador de su jerarquía.

Festejo | IMAGO7

En el certamen continental, su presencia fue casi simbólica para el esquema de la Academia. El paraguayo acumuló minutos en la fase de grupos ante Colo Colo y Fortaleza, pero desapareció de las convocatorias activas en las rondas definitivas. Durante las eliminatorias directas, el exjugador azulcrema observó todos los compromisos desde el banco de suplentes.

Además del bajo rendimiento deportivo, el cupo de extranjero y su elevado salario aceleraron la decisión de la directiva. Racing busca recuperar parte de la inversión inicial a través de una venta o un préstamo con opción de compra obligatoria. Entre los posibles destinos aparece el Olimpia de su país, aunque las pretensiones económicas dificultan el acuerdo.

¿Richard Sánchez puede llegar al América?

Ante este escenario, el regreso de Richard Sánchez a la Liga MX surge como una alternativa latente para el próximo semestre. Su pasado exitoso en el futbol mexicano todavía pesa en el mercado de piernas, a pesar de su reciente inactividad. Diversos clubes podrían estar interesados en repatriar a un elemento que demostró calidad en el mediocampo nacional.

El futuro del volante paraguayo se definirá durante las próximas semanas del periodo invernal. Lo cierto es que su paso por Argentina resultó un retroceso inesperado tras haber tocado la gloria en México. El futbolista busca ahora un proyecto que le permita recuperar el protagonismo perdido y volver a su mejor nivel competitivo.

Con América | IMAGO7



