Selecciones asiáticas conocen a sus siguientes rivales rumbo al Mundial de 2026

Las eliminatorias asiáticas de la Copa del Mundo siguen su rumbo, en esta ocasión, con el sorteo de los grupos que conformarán el camino de la Fase Final para tener a los clasificados para el torneo de 2026. Con dos grupos de tres equipos cada uno, seguirá la competencia por más puestos mundialistas.

Arabia Saudita busca una nueva clasificación al Mundial | MexSport

Rumbo al Mundial

Después del sorteo realizado por la FIFA, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán son los equipos ubicados en el Grupo A; mientras que Arabia Saudita, Irak e Indonesia serán parte del Grupo B en las eliminatorias de la AFC. Cabe resaltar que las dos selecciones que se ubiquen como líderes de cada grupo, se clasificarán de manera directa a la competencia de 2026.

La selección catarí fue confirmada como la anfitriona del Grupo A, así que serán los principales representantes de Asia Occidental, a pesar de haber sido sede de la Copa en 2022, Qatar aspira, al igual que los Emiratos Árabes Unidos, a clasificarse por primera vez a un Mundial. En el Grupo B, los Leones de Mesopotamia y La Garuda buscan su segunda participación.

Equipos participantes de ambos grupos | Captura de IG

Calendarización de la cuarta ronda

Los partidos están pactados para disputarse del 8 al 14 de octubre en un formato a una sola vuelta, los dos ganadores irán al Mundial 2026 para unirse a Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea y Uzbekistán como representantes mundialistas de Asia. Los dos equipos que terminen como segundos lugares de esta fase, se clasificarán a la quinta, misma que se disputará a doble partido en el mes de noviembre.

El miércoles 8 de octubre se jugará Omán vs Qatar e Indonesia vs Arabia Saudita; el sábado 11 de octubre Emiratos Árabes Unidos vs Omán e Irak vs Indonesia; el martes 14 de octubre Qatar vs Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita vs Irak.

Herve Renard será parte de las eliminatorias con Arabia | MexSport

