Sevilla vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 8

LaLiga cada vez entra más en ritmo y las emociones se vuelven más intensas. Este domingo, Sevilla recibe al Barcelona en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 8.

¿Cómo llega Sevilla?

El equipo de Matías Almeyda ha mostrado mejorarías semana a semana y ya se ubica en puestos de media tabla tras un inicio muy irregular.

El pasado fin de semana se impuso de visita al Rayo Vallecano y presume solo una derrota en sus últimos cinco compromisos de liga.

¿Liderato en riesgo?

Por su parte, los culés llegan como primer lugar y con el objetivo de mantenerse en la cima. Solo tiene un punto más que el Real Madrid y un mal resultado podría tener consecuencias.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de sufrir una dura derrota a media semana en Champions League ante PSG y, además, no contarán con Lamine Yamal, quien será baja varias semanas por una lesión en el pubis.