¡Super Lamine! Artista urbano retrata a Yamal como superhéroe horas antes de su cumpleaños 18

Lamine Yamal por fin cumplirá la mayoría de edad este domingo 13 de julio, por lo que los reflectores vuelven a estar dirigido hacia él ya que durante el tiempo en el que se ha desarrollado en la Primera División del futbol de España, ha tenido 16 y 17 a lo largo de las temporadas que ha jugado.

Como uno de los tantos detalles o regalos que ha recibido y recibirá el seleccionado español, un artista urbano ha pintado una de las paredes de Barcelona con un impresionante mural alusivo a la figura del joven atacante.

¿Quién 'retrató' a Lamine?

Se trata del artista urbano TVBoy, quien reprodujo en la calle Escorial, en el barrio de Gracia, una obra alusiva a Lamine Yamal, solo que esta vez, con una llamativa vestimenta de uno de los superhéroes que están 'de moda' por su nueva película, Superman.

En el traje, que posee los colores tradicionales del personaje (azul y rojo), se puede apreciar un cambio bastante notorio, y es que en el pecho, la icónica letra 'S' fue sustituida por una gran letra 'L', en referencia al nombre del futbolista. Además, a los lados del dibujo del jugador culé, se puede apreciar la frase "When the will is strong, obstacles are small" (Cuando la voluntad es grande, los obstáculos son pequeños), para terminar con un pequeño "Super Lamine".

TVBoy previamente ya le había hecho murales por las calles de Barcelona a personalidades como Lionel Messi, Alexia Putellas o la cantante Rosalía.

Más que un mural, un mensaje

Con unas declaraciones para Mundo Deportivo, TVBoy dejó en claro que el mural de Lamine Yamal no solo tiene fines 'divertidos', en realidad tiene un mensaje de fondo.

"Es un chico muy joven que ha conseguido muchas cosas, pero también representa una España nueva, hecha de hijos de inmigrantes. No solo representa a la juventud, sino a una juventud más inclusiva. Nació aquí, como muchos otros hijos de personas que han venido al país a trabajar; también es un mensaje contra el racismo", declaró el artista.

Como parte de sus obras más reconocidas, TVBoy también ha hecho graffitis alusivos a jugadoras del equipo blaugrana tales como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Salma Paralluelo, quienes también lograron ser campeonas del mundo.

