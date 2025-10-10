América Femenil vs Tigres Femenil EN VIVO Liga MX Femenil Jornada 15

Se escribe un nuevo capítulo en la intensa rivalidad del futbol femenil mexicano cuando América y Tigres vuelvan a medirse por la fecha 15 del Apertura 2025, esta vez en el icónico Estadio Ciudad de los Deportes. Después de siete meses sin enfrentarse, las Águilas y las Amazonas chocan otra vez bajo los reflectores de un duelo que no es solo de puntos, sino de prestigio y memoria histórica.

Para las capitalinas, este duelo representa una oportunidad de reivindicación. Aunque han tenido enfrentamientos memorables, su rendimiento tradicional frente a Tigres ha sido limitado. En contraste, Tigres ha hecho del dominio regional —y nacional— su distintivo dentro del torneo femenil. Este partido no solo será una prueba deportiva, sino una batalla psicológica para demostrar quién impone condiciones en el circuito rosa.

La expectativa crece también por el escenario: jugar en Ciudad de los Deportes le da un aura especial al encuentro. No solo se ve como una revancha deportiva, sino como un envión emocional para el América, que querrá responder al dominio que las Amazonas han ejercido durante años, incluso fuera de casa.

Historia y dominio estadístico

Desde la fundación de la Liga MX Femenil en 2018 hasta la fecha, América y Tigres se han enfrentado en 33 partidos oficiales. En ese lapso, las Águilas registran 7 victorias y han marcado 24 goles, mientras que Tigres se impone con 17 triunfos y un total de 49 goles. Además, se han repartido 9 empates entre ambos.

Este dominio felino se extiende más allá de lo general: cuando juegan en Ciudad de los Deportes, en 16 duelos, América ha ganado 4, Tigres 7, y han empatado en 5 ocasiones. Mientras tanto, en el Estadio Universitario —cuartel de las Amazonas—, Tigres suma 10 victorias frente a apenas 3 de América, junto con 4 empates en 17 encuentros.

La supremacía de Tigres también aparece con fuerza en fases finales: en los cruces de Liguilla, los antecedentes son contundentes. En ocho enfrentamientos en fase decisiva, las felinas han salido airosas en seis ocasiones.