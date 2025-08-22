Estrellas Liga MX Femenil vs Barcelona EN VIVO Partido Amistoso

El Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza se prepara para ser sede de un partido de alto calibre que enfrentará a las Estrellas de la Liga MX Femenil y al Barcelona.
El equipo de la liga mexicana está integrado por 30 de las mejores y más reconocidas jugadoras, entre ellas, Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle, Jennifer Hermoso y Alicia Cervantes. Por su parte, el Barça viajó con plantel completo y se espera que futbolistas como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí deslumbren con su talento a la afición de Nuevo León.
SIGUE LAS ACCIONES EN VIVO AQUÍ
Estas son las alineaciones de las estrellas de Liga MX Femenil vs Barcelona
Se acerca el silbatazo inicial en el Universitario de Nuevo León
Partido demorado por protocolo ante tormental eléctrica
