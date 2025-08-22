Estrellas Liga MX Femenil vs Barcelona EN VIVO Partido Amistoso

Sigue EN VIVO las acciones más importantes de este emocionante encuentro
REDACCIÓN RÉCORD
2025-08-22
| 22 Ago, 2025

El Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza se prepara para ser sede de un partido de alto calibre que enfrentará a las Estrellas de la Liga MX Femenil y al Barcelona.

El equipo de la liga mexicana está integrado por 30 de las mejores y más reconocidas jugadoras, entre ellas, Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle, Jennifer Hermoso y Alicia Cervantes. Por su parte, el Barça viajó con plantel completo y se espera que futbolistas como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí deslumbren con su talento a la afición de Nuevo León.

SIGUE LAS ACCIONES EN VIVO AQUÍ

Estas son las alineaciones de las estrellas de Liga MX Femenil vs Barcelona 

XI de Liga MX Femenil l X:LigaBBVAFemenil
Alineación del Barça l X:FCBfemeni

Se acerca el silbatazo inicial en el Universitario de Nuevo León 

Partido demorado por protocolo ante tormental eléctrica

