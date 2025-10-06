Rayadas vs América Femenil EN VIVO Liga MX Femenil Jornada 14

Las Rayadas comienzan a recuperar su mejor versión en el cierre del torneo regular y se preparan para un reto de máxima exigencia. Este lunes reciben al América Femenil en el Estadio BBVA, en un duelo que puede marcar el rumbo de su cierre en el Apertura 2025. La escuadra regiomontana ha mostrado una mejora notable en su funcionamiento, pero aún tiene mucho por demostrar frente a uno de los rivales más sólidos del campeonato.

El equipo dirigido por Leonardo Álvarez encara el tramo más exigente de su calendario, con partidos que pondrán a prueba su consistencia y su capacidad para competir en varios frentes. Las Rayadas necesitan sumar de tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos y alimentar la ilusión de su afición, que sueña con verlas nuevamente en una Liguilla protagonista.

Durante buena parte del torneo, el conjunto albiazul alternó buenas actuaciones con momentos de desconcierto, lo que lo mantiene en la sexta posición general con 23 puntos. Sin embargo, la reciente mejora en el desempeño de jugadoras clave como Christina Burkenroad y Rebeca Bernal ha devuelto esperanza a la hinchada regiomontana.

El recuerdo de cuando las Rayadas dominaban al América parece cada vez más lejano. Aunque las regias pueden presumir haberle ganado una Final a las capitalinas, las azulcremas llegan con una racha de tres victorias consecutivas ante Monterrey en temporada regular, lo que añade un componente de revancha y orgullo al enfrentamiento.

América busca mantener su paso firme rumbo a la Liguilla

El encuentro correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 se disputa en el Estadio BBVA y el escenario está listo para una noche intensa de futbol femenil.

Después de este duelo, Monterrey deberá visitar a Tijuana y disputar su último encuentro en la Fase de Grupos de la Concacaf W Champions Cup, antes de cerrar el torneo en casa frente a León y Atlas. La exigencia es máxima: si las Rayadas quieren cerrar entre las cuatro primeras, no tienen margen de error.

Por su parte, América llega en la tercera posición general y necesita la victoria para mantenerse en la lucha por el liderato. Las Águilas de Ángel Villacampa atraviesan un momento sólido, con un ataque contundente y una defensa cada vez más equilibrada. Enfrentar a Monterrey, en su casa y con la presión de la tribuna, será también un examen de carácter para el cuadro capitalino.