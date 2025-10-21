América vs Puebla EN VIVO Liga MX Jornada 14 Apertura 2025

El América encara un partido decisivo en el tramo final de la fase regular del torneo. El Estadio Ciudad de los Deportes será testigo de un duelo que puede marcar el rumbo del conjunto azulcrema, que actualmente ocupa la tercera posición de la tabla. Los dirigidos por André Jardine necesitan una victoria para asegurar su boleto directo a la Liguilla y mantener vivas sus aspiraciones de cerrar entre los primeros lugares.

Y como ya se empieza a hacer costumbre, en RÉCORD+ tendremos la mejor reacción en vivo, ahora con el análisis de Carlos Ponce de León, Planchitas y un invitado especial, voces de gran autoridad.

Tras su reciente tropiezo ante Cruz Azul, el ambiente en Coapa cambió drásticamente. La derrota frente a su acérrimo rival no solo dolió en el marcador, sino también en el funcionamiento colectivo del equipo, que mostró fragilidad en momentos clave. Además, las lesiones y sanciones comienzan a complicar el panorama para Jardine, que deberá ajustar su alineación para enfrentar este compromiso crucial.

La baja de Sebastián Cáceres por acumulación de tarjetas amarillas deja un hueco importante en la defensa, mientras que las molestias físicas de Víctor Dávila y Alejandro Zendejas prenden las alarmas en el cuerpo técnico. Ambos jugadores fueron piezas fundamentales en el Clásico Joven, pero salieron tocados y su participación sigue en duda, lo que obliga al entrenador brasileño a buscar alternativas.

Jardine busca variantes para mantener el equilibrio del equipo

Con el cierre de la fase regular a la vista, Jardine sabe que no hay margen de error. América ha mostrado solidez ofensiva a lo largo del torneo, pero su rendimiento defensivo ha dejado dudas en los últimos encuentros. La ausencia de Cáceres obliga al estratega a modificar su esquema, probablemente con Néstor Araujo o Ramón Juárez como reemplazo.

El conjunto de Coapa no puede permitirse otro tropiezo. Una victoria no solo puede significar asegurar el pase directo a la Liguilla, sino también recuperar la confianza de la afición, que exige una reacción inmediata tras el golpe sufrido ante Cruz Azul. Jardine ha insistido en mantener la calma y aprovechar la profundidad del plantel para solventar las bajas.