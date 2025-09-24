Atlético San Luis vs América EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 10

La Jornada 10 del Apertura 2025 trae un duelo cargado de emociones en el Estadio Alfonso Lastras: el Atlético San Luis recibe al América, en un partido especial para André Jardine, actual técnico azulcrema, quien volverá a enfrentar al equipo que dirigió durante tres torneos entre 2022 y 2023.

Más allá del morbo del reencuentro, se trata de un choque clave para ambos equipos: los potosinos buscan escalar posiciones tras una victoria revitalizante, mientras que las Águilas quieren afianzarse en los puestos altos de la clasificación.

San Luis: golpe de autoridad y líder de goleo

El equipo dirigido por Guillermo Abascal llega motivado después de aplastar 4-1 a Santos Laguna el pasado fin de semana. En ese partido brilló João Pedro, quien firmó un doblete y se consolidó como líder de goleo del Apertura 2025.

Con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y cinco derrotas, el San Luis ocupa la posición 11 de la tabla. La irregularidad lo ha mantenido lejos de la parte alta, pero actuaciones como la del domingo generan ilusión de que el equipo puede pelear más arriba.

América: firme y con carácter

Las Águilas de Jardine marchan en la cuarta posición con 18 puntos, gracias a cinco triunfos, tres empates y solo una derrota. El cuadro azulcrema llega con la moral en alto tras empatar 2-2 contra Monterrey en un auténtico partidazo, donde lograron rescatar un punto después de estar dos goles abajo.

El carácter mostrado ante uno de los rivales más poderosos del torneo es una señal de la fortaleza de este América, que además cuenta con variantes ofensivas y una plantilla amplia para competir en todos los frentes.