Brian Rodríguez rechazó ofertas del extranjero para renovar con América

El atacante uruguayo Brian Rodríguez renovó su contrato con el América hasta 2029, dejando de lado ofertas internacionales, incluyendo una tentadora propuesta del futbol de Catar. La noticia fue confirmada oficialmente por el club este miércoles.

En entrevista posterior a la victoria americanista ante Puebla, donde marcó uno de los goles de la remontada, el Rayito explicó las razones que lo motivaron a quedarse en Coapa, destacando tanto el aspecto deportivo como su deseo de mantenerse en el radar de Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay, rumbo al Mundial de 2026.

Renovó hasta 2029 | IMAGO7

“Son por temas no obvios, pero creo que el América tiene su parte. Apelo por mi trabajo, mi representante por lo que tiene que cuidar de mí. Hubo buenos términos, siempre se habló muy bien a pesar de lo que salió en la prensa. Se dio en buenos términos, se lo hice saber a mi representante y a Santiago (Baños) que quería seguir acá”, comentó Rodríguez.

El extremo uruguayo dejó claro que su prioridad era continuar en América, aun cuando la propuesta económica del futbol catarí era considerable. “Desde el día uno se lo manifesté a Santiago hasta que llegó la propuesta de renovar y no lo dudé”, agregó en entrevista para TUDN.

Rechazó ofertas para quedarse | IMAGO7

Negociaciones complicadas

Rodríguez reconoció que el proceso de renovación no fue sencillo. Aunque existía cierta incertidumbre en torno a su futuro, el atacante mantuvo la calma y la comunicación constante con la directiva encabezada por Santiago Baños y el auxiliar técnico Diego Ramírez.

“Sí, por momentos sí (fue complicado), por incertidumbre más que nada, pero lo mantuve con mucha calma. Siempre estuve hablando con Diego Ramírez y con Santiago, mi intención siempre era estar en el América, no irme libre del América”, explicó.

Fueron negociaciones complicadas | IMAGO7

Además, el jugador quiso dejar claro que, en caso de que su salida se concretara en algún momento, su deseo era dejar un beneficio económico para el club. “Si me tendría que ir por una decisión del América, dejar plata al club es muy importante, porque apostaron en su momento por traerme del LAFC y pagar una suma importante; era importante de mi parte decirles eso y por suerte nos quedamos”, subrayó el uruguayo.

El propio jugador aseguró que, tras su renovación debe responder en la cancha pues el equipo merece su mejor nivel. “Era importante quedarme. América confió en mí desde el principio, y ahora quiero seguir respondiendo dentro de la cancha. Este club merece siempre lo mejor”.

Quiere responder a la renovación | IMAGO7

La renovación de Brian Rodríguez representa una apuesta estratégica para el proyecto de André Jardine, técnico con el que el uruguayo ha encontrado su mejor versión. En el actual Apertura 2025, el extremo acumula 14 partidos disputados, con nueve titularidades y seis goles.