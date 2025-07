Jardine sobre la llegada de la Pantera Zúñiga al América: "Va a venir muy bien”

“Va a venir muy bien” sobre José Raúl Zúñiga. El América empató a 1 tanto ante los Bravos de Juárez en el inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los aficionados a las Águilas no quedaron contentos por este partido y se manifestaron en las redes sociales, sin embargo, André Jardine habló en conferencia de prensa sobre el mercado de fichajes y en específico sobre la Pantera Zúñiga.

Jardine l IMAGO7

¿ZÚÑIGA AL AMÉRICA?

“Lo de Zúñiga no sé si ya está cerrado o no. No me gusta mucho hablar antes de cerrarlos pero es un jugador que que me gusta, es un jugador que va a dar una profundidad a la plantilla importante porque puede jugar como como punta, como segundo punta, por banda izquierda”.

“Entonces es polivalente, plurifuncional y me parece que va a venir muy bien si se concreta. Vamos a estar bastante felices porque me parece una una buena contratación”.

Zúñiga l IMAGO7

HABLÓ SOBRE FIDALGO

André Jardine también habló de la situación de Álvaro Fidalgo, quien jugó menos de 10 minutos en este partido y tuvo que salir de cambio por molestias.

El técnico de Coapa aseguró que el español tiene problemas en la rodilla desde hace tiempo y es por eso que no pudo terminar el partido, aunque confía en que no sea una situación grave.

Apertura 2025 l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡AMÉRICA EN PROBLEMAS! ÁLVARO FIDALGO SALE LESIONADO DEL DUELO ANTE JUÁREZ