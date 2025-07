Ramón Juárez arremete contra el antiamericanismo: "es una mentira que el arbitraje nos favorece"

América sufrió una dolorosa derrota en Los Ángeles ante Toluca, por lo que volvió a perder la oportunidad de agregar un título a sus vitrinas. El Campeón de Campeones tuvo un gran ritmo, pero fueron los dirigidos por Antonio Mohamed quienes terminaron de imponer condiciones en la cancha del L.A. Galaxy.

Pese a que los Diablos ganaron con contundencia, hubo varias jugadas polémicas, en especial el tercer gol del conjunto de la capital mexiquense. Paulinho volvió a aparecer en el momento cumbre del partido, sin embargo, varios jugadores de las Águilas señalaron que la jugada del tanto del luso venía precedida de un fuera de lugar.

Ramón con las Águilas | IMAGO7|

Es por eso, que en conferencia de prensa, Ramón Juárez, defensor del América, habló sobre las decisiones arbitrales. El joven zaguero no se quejó del arbitraje, pero, sí dejó un mensaje a todo el "antiamericanismo", pues para Ramón es una mentira que el conjunto de Coapa es favorecido por el arbitraje.

"Es una tremenda y rotunda mentira que nos favorecen. Toda la gente, el antiamericanismo y demás, siempre se quieren colgar de eso, pero la realidad es que no es así. Ahora que también nos vemos afectados, créeme que no nos queremos meter en ese tema; ya que en nuestra historia no nos quejamos del arbitraje", sentenció el jugador azulcrema.

Ramón con las Águilas | IMAGO7|

A dejar todo atrás

El joven defensor del América, también fue interrogado sobre la delicada situación que vive el equipo, pues no es fácil perder varios títulos en poco tiempo. Para Ramón, el conjunto de las Águilas tiene que darle vuelta rápido a la hoja, pues aún tienen que mentalizarse en la Liga MX y Leagues Cup.

"Obviamente duele, duele mucho. Tenemos un montón de aspiraciones y duele demasiado perder tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, aún tenemos que darle reset y pensar en lo que viene, como es el duelo del sábado, la Liga MX y la Leagues Cup", sentenció con autoridad el defensor americanista.

Ramón con las Águilas | IMAGO7|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ JARDINE NO SALIÓ A CONFERENCIA DE PRENSA LUEGO DE LA DERROTA ANTE TOLUCA