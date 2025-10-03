Atlas vs Juárez EN VIVO Liga MX Jornada 12 Apertura 2025

Arranca una nueva jornada de la Liga MX. El Apertura 2025 entra en su recta final y los equipos ya no pueden dejar ir punto si es que quieren clasificar a la Liguilla. Juárez hoy visita al Atlas en busca de seguir sorprendiendo en la Liga y busca escalar hasta el Top 6 en esta Jornada 12.

Los Bravos han sido el equipo sorpresa del torneo y actualmente marchan séptimos a un punto de poder entrar a los Cuartos de Final directos. Además, llegan con dos victorias consecutivas, hoy buscan hilar la tercera y escalar hasta los primeros puestos de la tabla.

Atlas por su parte, está soñando con entrar al Play- In. Los rojinegros de Diego Cocca están en el puesto 14 con 10 unidades cerca del décimo puesto, pero suman sólo un triunfo en sus últimos 10 partidos por lo que deberán seguir con el buen nivel demostrado la semana pasada.