Atlético San Luis vs Monterrey EN VIVO Liga MX Jornada 2 Apertura 2025

El Estadio Alfonso Lastras es el escenario donde Atlético San Luis intenta prolongar su buen momento en el Torneo Apertura 2025, al recibir a los Rayados de Monterrey en el marco de la Jornada 2. El encuentro es uno de los más atractivos de la fecha por el contraste anímico con el que ambos equipos llegan a este compromiso.

San Luis debutó con el pie derecho tras una valiosa victoria a domicilio frente al León. En un duelo cerrado, el equipo rojiblanco mostró personalidad y capacidad de adaptación, llevándose los tres puntos gracias a un gol en los minutos finales del delantero Joao Pedro. Más allá del resultado, los dirigidos por Gustavo Leal dejaron buenas sensaciones por su orden táctico y su capacidad para competir de igual a igual ante un rival tradicionalmente fuerte en su cancha.

Del otro lado, Monterrey vivió una noche para el olvido en su presentación en el Apertura. La escuadra regiomontana fue sorprendida en el Estadio Hidalgo por un Pachuca que no solo lo venció, sino que lo goleó. El marcador de 3-0 reflejó no solo la contundencia de los Tuzos, sino también las grietas defensivas y la falta de reacción de una Pandilla que llegó como favorita pero no supo estar a la altura. Con ese tropiezo, los Rayados se ubicaron en la antepenúltima posición de la tabla, un sitio que contrasta con sus altas expectativas de campaña.

Para los locales, el enfrentamiento representa una oportunidad inmejorable de enviar un mensaje claro: que están listos para competir desde las primeras jornadas y aprovechar su fortaleza como anfitriones. Para Monterrey, por su parte, es una prueba de carácter. La presión no tardará en acumularse si no logran una reacción inmediata, sobre todo considerando la inversión y la plantilla con la que cuentan esta temporada. El técnico Domenéc Torrent sabe que otro descalabro pondría en entredicho el proyecto.

San Luis busca confirma su arranque prometedor y por su parte, Monterrey quiere sacudirse los fantasmas del debut.

