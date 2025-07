Fidel Barajas reconoce la grandeza de Chivas tras su breve paso: "es una presión diferente"

Cualquier futbolista sueña con jugar en algún equipo grande, sin embargo, la presión que ese deseo conlleva no es para cualquiera. En México, pocos son los que han logrado triunfar en una institución tan laureada como lo es Chivas, por lo que algunos jugadores pasan con más pena que gloria.

Tras un paso muy breve por el Rebaño Sagrado, Fidel Barajas fue anunciado como nuevo fichaje del Atlético San Luis. El joven futbolista con raíces mexicanas y estadounidenses, habló sobre la importancia de un club como lo es el de Guadalajara, en el que destacó que la presión es diferente a cualquier otro en México.

Presión diferente

"Sí, creo que con un equipo como Chivas en donde son puros mexicanos, un equipo muy grande, creo que es una presión diferente. Creo que yo llegando a los 17, 18 años, no vi al 100 por ciento lo que era Chivas. Creo que me faltó más. Obvio, el talento sí creo que lo tengo. No lo aproveché como quisiera ", comentó Barajas en ESPN.

El joven jugador llegó a la institución Rojiblanca en el Apertura 2024, sin embargo, solamente disputó siete partidos con el equipo jalisciense. En el Clausura 2025, Barajas fue cedido al D.C. United, pero su situación tampoco cambió; solamente jugó cinco partidos con muy pocos minutos.

Fidel Barajas en Chivas

"No estuve al 100 por ciento": Fidel

Tras el anuncio de su fichaje con Atlético San Luis, el jugador aclaró que se siente agradecido por la oportunidad con los potosinos, pero, con una ligera espinita por su paso por Chivas. Fidel sabe que su lapso en el Rebaño Sagrado no fue el esperado, por lo que ahora tendrá que demostrar su nivel en el Alfonso Lastras.

"Lo de Chivas creo que es una presión diferente. Creo que no estuve, se puede decir, al 100 por ciento listo para eso. Un equipo con menos presión, dando la oportunidad a muchos jóvenes, creo que es perfecto para mí. Obvio aquí en San Luis creo que me va a ir muy bien y creo que sí, me van a dar la oportunidad. Bueno, todo depende de mí, pero estoy en buenas manos", sentenció.

Con Atlético San Luis

