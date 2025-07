Milito felicita a sus jugadores tras derrota de Chivas: “Nada que reprochar”

En la pretemporada el Guadalajara fue una aplanadora, lamentablemente para las Chivas el proyecto de Gabriel Milito comenzó con el pie izquierdo al caer ante León en su primer partido oficial. Sin embargo, el entrenador argentino regresa a La Perla Tapatía con un buen sabor de boca.

Chivas pierde ante León | IMAGO7

En conferencia de prensa, Milito señaló que la derrota le pareció un resultado injusto para su equipo, desde su perspectiva Chivas merecía más y es por esa razón que no le reprocha nada a sus futbolistas, quienes hicieron todo para llevarse la victoria.

Milito felicita a sus jugadores | IMAGO7

Respecto a las decisiones arbitrales que ‘perjudicaron’ a Chivas, Gabriel Milito decidió mantenerse alejado de toda polémica y mencionó que rara vez dará su punto de vista del trabajo de los silbantes mexicanos, por lo que se limitó a contestar preguntas de su equipo y su funcionamiento.

“Estoy llegando al futbol mexicano y no suelo hablar del arbitraje y no quiero hacerlo ahora, me centro más en hablar del juego y de lo que ocurrió en el partido. No tengo nada que decir del arbitraje”, sentenció Milito.