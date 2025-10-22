Querétaro vs Chivas EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 14

Chivas ligó su cuarta victoria de manera consecutiva tras imponerse en casa al Mazatlán y aún sueñan con meterse de forma directa a la Liguilla del Apertura 2025, pero antes tendrá que medirse al Querétaro.

El Rebaño sigue en plan grande después de vencer 3-1 al Necaxa, al Puebla 2-0, a los pumas 2-1 y recientemente en la Jornada 13 sacando las tres unidades ante el Mazatlán para estar a un punto de zona de Liguilla.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan a la Jornada 14 con 20 unidades ubicados en el octavo puesto; producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas, con 20 goles a favor y 18 en contra y cuatro partidos por delante.

Por su parte, Los Gallos Blancos son el polo opuesto, vuelven a casa tras una dolorosa derrota en el Nemesio Diez que los ha condenado en los últimos lugares de la tabla de clasificación con apenas 11 unidades.

El conjunto dirigido por Benjamín Mora se encuentra en el decimosexto puesto después de registrar ocho derrotas, dos empates y tres victorias; sus únicos triunfos han sido ante Atlético San Luis, Pachuca y Puebla.