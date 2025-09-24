Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO Liga MX Apertura Jornada 10

El 7-0 sufrido ante Seattle Sounders en Leagues Cup parece hoy un recuerdo lejano para un Cruz Azul que ha dado un giro radical bajo la dirección de Nicolás Larcamón. La Máquina, invicta y líder del Apertura 2025 con 23 puntos, está a solo dos triunfos de convertirse en el primer clasificado a la Liguilla. Con la barrera histórica de las 29 unidades como referencia, el objetivo está cada vez más cerca.

La primera de estas pruebas será este fin de semana ante Querétaro, en el Estadio Olímpico Universitario, que se ha vuelto un auténtico fortín desde que los cementeros lo adoptaron como casa temporal en el Clausura 2025.

Cruz Azul, sólido pero con cuentas pendientes atrás

El buen paso de los celestes se explica por una ofensiva variada y eficaz, además de la solidez mostrada en casa. Sin embargo, la defensa sigue siendo un punto vulnerable: errores en zona baja han complicado partidos que parecían controlados.

En el ataque, el regreso de Ángel Sepúlveda da oxígeno. El “Cuate”, con pasado en Gallos Blancos, ya vio minutos ante Juárez tras superar una lesión, y apunta a ser protagonista contra su exequipo.

Gallos Blancos, especialistas en romper pronósticos

Querétaro llega con la moral en alto después de dar un golpe de autoridad en la Jornada 9, al vencer 0-2 a Pachuca en el Estadio Hidalgo. El equipo de Benjamín Mora ha mostrado capacidad para competir lejos de La Corregidora, y buscará sorprender de nuevo a un rival de jerarquía.