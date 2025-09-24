Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO Liga MX Apertura Jornada 10

A dos victorias de la Liguilla, la Máquina quiere cerrar el boleto cuanto antes.

Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO Liga MX Apertura Jornada 9
Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO Liga MX Apertura Jornada 9 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
24 de Septiembre de 2025

El 7-0 sufrido ante Seattle Sounders en Leagues Cup parece hoy un recuerdo lejano para un Cruz Azul que ha dado un giro radical bajo la dirección de Nicolás Larcamón. La Máquina, invicta y líder del Apertura 2025 con 23 puntos, está a solo dos triunfos de convertirse en el primer clasificado a la Liguilla. Con la barrera histórica de las 29 unidades como referencia, el objetivo está cada vez más cerca.

La primera de estas pruebas será este fin de semana ante Querétaro, en el Estadio Olímpico Universitario, que se ha vuelto un auténtico fortín desde que los cementeros lo adoptaron como casa temporal en el Clausura 2025.

Cruz Azul, sólido pero con cuentas pendientes atrás

El buen paso de los celestes se explica por una ofensiva variada y eficaz, además de la solidez mostrada en casa. Sin embargo, la defensa sigue siendo un punto vulnerable: errores en zona baja han complicado partidos que parecían controlados.

En el ataque, el regreso de Ángel Sepúlveda da oxígeno. El “Cuate”, con pasado en Gallos Blancos, ya vio minutos ante Juárez tras superar una lesión, y apunta a ser protagonista contra su exequipo.

Gallos Blancos, especialistas en romper pronósticos

Querétaro llega con la moral en alto después de dar un golpe de autoridad en la Jornada 9, al vencer 0-2 a Pachuca en el Estadio Hidalgo. El equipo de Benjamín Mora ha mostrado capacidad para competir lejos de La Corregidora, y buscará sorprender de nuevo a un rival de jerarquía.

TE PUEDE INTERESAR

Álvaro Morales minimiza liderato de Cruz Azul: &quot;Si no son campeones habrá sido un desperdicio&quot;

Cruz Azul | 20/09/2025

Álvaro Morales minimiza liderato de Cruz Azul: "Si no son campeones habrá sido un desperdicio"
Cruz Azul no sabe lo que es perder en el Olímpico Universitario

Cruz Azul | 20/09/2025

¡Fortaleza Celeste! Cruz Azul no pierde como local desde que juega en CU
Cruz Azul podría amarrar su lugar en Liguilla en las próximas dos jornadas

Cruz Azul | 22/09/2025

Cruz Azul podría amarrar su lugar en Liguilla en las próximas dos jornadas
Te recomendamos
Nicolás Larcamón se une a un selecto grupo de entrenadores tras conseguir su séptima victoria
Liga MX
Cruz Azul
Querétaro FC
Futbol

LO ÚLTIMO

 