¡Llegó el segundo! José Paradela es presentado por Cruz Azul

Cruz Azul sigue moviendo las piezas para el Apertura 2025 y este viernes anunció a José Paradela como su segundo refuerzo del torneo con el mismo estilo del Escorpión Dorado.

¿Cuál es el contrato de Paradela en Cruz Azul?

El mediocampista argentino firmó contrato por cuatro años y su fichaje le costó al club 10 MDD. Llega procedente de Necaxa y se espera que aporte talento, intensidad y toque fino al medio campo celeste.

Cabe señalar que fue pedido por Nicolás Larcamón a lo que directiva aprobó su llegada. La tarde del viernes Cruz Azul preparó su presentación en las oficinas de la Cooperativa.

