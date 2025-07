Rodolfo Pizarro previo al juego contra América: ‘Siempre es motivante’

La Liga MX está de regreso, los 18 protagonistas están listos para enfrentar el reto que será el Apertura 2025, mismo que promete ser un torneo lleno de sorpresas y Bravos FC busca ser una de ellas.

En Juárez están listos

Durante una entrevista al centrocampista de los Bravos, Rodolfo Pizarro, se le cuestionó sobre cómo es arrancar el torneo ante un reto como lo es el América, a lo que el jugador se mostró positivo y emocionado por el juego.

“Algo motivante. Jugar siempre contra el América es algo muy bueno para nosotros, iniciar aquí con nuestra gente con un gran rival puede ser un envión anímico muy importante, ganar así en la primera jornada”, declaró Pizarro.

Pizarro, también comentó el respeto que se le debe tener a una plantilla como la de las Águilas, así como el partido tan complicado que llega a ser cuando enfrentan a esta clase de equipos.

“De tú a tú es lo que pide el profe, no sentirnos menos que nadie, hacer nuestro juego ser muy intensos, es un equipo muy importante con jugadores desequilibrantes, pero, creo que en lo colectivo podemos hacer la diferencia”, concluyó.

Prueba de fuego en la Jornada 1

El fin de semana de Liga MX dará inicio este viernes con tres encuentros: Puebla vs Atlas, Tijuana vs Queretaro y Juarez vs América, este último siendo el que más ha acaparado la atención del público por todo lo que podría significar la presentación del cuadro de Coapa.

