Juárez vs Pumas EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 10

Sigue EN VIVO las acciones más importantes del partido de futbol mexicano

Juárez vs Pumas
Juárez vs Pumas | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
23 de Septiembre de 2025

 

 

Pumas vuelve a la acción días después de haber dejado ir la victoria ante Tigres. Ahora buscará volver a la senda de la victoria venciendo a los Bravos de Juárez equipos que también quiere la victoria para entrar el los puestos de clasificación directa. Este es uno de los cuatro juegos de este martes en la jornada doble de la Liga MX.

Los Felinos llegan con una buena racha pues no pierden en liga desde la Jornada 2 ante Pachuca. Desde entonces suman tres victorias, cuatro empates. Desafortunadamente, los empates lo mantienen fuera de los puestos de clasificación directa. Un triunfo en la frontera los puede catapultar a los primeros puestos.

Los Bravos por su parte vienen a la baja. Tras haber sumado tres triunfos consecutivos entre la Jornada 5 y 7, ahora suman dos partidos sin victoria. Ahora buscan hacer valer la localía para volver a la senda de la victoria y meterse dentro de los primeros seis puestos 

