León vs Mazatlán EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 10

Mazatlán y León cierran la actividad de este martes de la Jornada 10 del Apertura 2025. Los equipos se medirán en uno de los cuatro partidos que habrá hoy en la Jornada doble de la Liga MX. Ambos enfrentan este partido con miras a escalar en la tabla e instalarse en la zona de liguilla.

En el caso de la Fiera, por ahora está en zona de clasificación con 11 puntos en la décima posición. Sin embargo, el torneo ha sido muy irregular para los dirigidos por Eduardo Berizzo, que en la pasada jornada sufrieron una dura goleada 5-0 en su visita a Xolos de Tijuana.

Mientras que los Cañoneros vienen de empatar en el Estadio El Encanto "a lo Atlas". Los rojinegros rescataron un punto en su visita al puerto gracias a un penal en de Uros Durdevic, luego de que se añadieron más de diez minutos de compensación en el partido de la Jornada 9.