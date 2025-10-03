Mazatlán vs Atlético San Luis EN VIVO Liga MX Jornada 12 Apertura 2025

Arranca una nueva jornada de la Liga MX. El Apertura 2025 entra en su recta final y los equipos ya no pueden dejar ir punto si es que quieren clasificar a la Liguilla y tal no es el caso para Mazatlán y Atlético de San Luis, quienes se enfrentan en este arranque de la Jornada 12.

Atlético de San Luis aún tiene la esperanza de acceder como mínimo al play-in. Los dirigidos por Guille Abascal llegan con 10 puntos a tres puntos del décimo puesto por lo que, no pueden seguir cediendo puntos. A este juego llegan con un dos derrotas al hilo.

Los Cañoneros por su parte, están en el fondo de la tabla. Con ocho puntos aún sueñan con llegar al Play-in, pero están más cerca del fondo que de la clasificación. De momento, suman nueve partidos sin ganar, situación que los deja en el antepenúltimo puesto.

