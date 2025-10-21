Mazatlán vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 14

Este martes vuelve la actividad de la Liga MX cuando Mazatlán reciba en 'El Encanto' a Santos Laguna, en un duelo de equipos que pelean por mantenerse vivos en la competencia en la recta final del campeonato.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi vienen de una derrota frente a Chivas en el Akron, resultado que los mantiene en la posición 15 de la tabla, aunque con posibilidades de estar en la pelea por el último puesto de Play-In, aunque ya no dependen de ellos mismos.

Por su parte, con la victoria del fin de semana frente a León, Santos Laguna es 12 de la general y está a un punto de poder acceder a la zona del Play-In, restando cuatro partidos, el conjunto lagunero puede meterse a los puestos de clasificación, empezando con un buen resultado en Mazatlán.

Los mazatlecos dependen de una victoria este martes y que los equipo que están arriba de ellos no sumen en esta jornada doble para poder aspirar a los últimos puestos en el cierre del Apertura 2025, Santos depende de si para poder estar en la reclasificación en el presente certamen.

Santos cerrará el torneo enfrentándose a Mazatlán, Querétaro, Necaxa y Pachuca, mientras que Mazatlán se medira al cuadro de la Comarca Lagunera, América, Querétaro y Necaxa.