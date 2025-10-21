Monterrey vs Juárez EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 14

El equipo regiomontano ha vivido un inicio de torneo con buenos signos y altas expectativas. Bajo la dirección técnica de Domènec Torrent, los Rayados arrancaron el Apertura 2025 con la meta clara de conquistar el título en su 80.º aniversario.

El calendario ya marcaba que en la Jornada 14 se medirían ante Juárez el martes 21 de octubre en el Estadio BBVA, en un juego nuevamente consecutivo dentro del Gigante de Acero tal como lo hicieran ante Pumas.

En las primeras semanas del torneo, Monterrey mostró consistencia ofensiva y defensiva: según el club, a fines de agosto contaban con solo 7 goles recibidos y eran la segunda mejor ofensiva. Destaca su racha: llegaron a 7 triunfos consecutivos al vencer 1‑0 a Querétaro en la Jornada 8, lo que los consolidó en la cima.

La plantilla cuenta con jugadores de peso que aportan en goles y experiencia, lo que aumenta la presión por mantenerse en lo más alto. Sin embargo, también enfrentan retos: el impacto físico del torneo, mantener el nivel en todas las instancias y afrontar que cada punto empieza a ser crucial rumbo a la Liguilla.

Bravos de Juárez podría aprovechar su condición de visitante como factor de motivación: saber que juegan ante un “grande” los puede liberar de presión. Basarse en el contragolpe y en ocasiones en la solidez defensiva para incomodar a Monterrey, que viene con ambición.