Necaxa vs Pachuca EN VIVO Liga MX Jornada 12 Apertura 2025

Sigue EN VIVO las acciones más importantes del juego entre equipos mexicanos

Necaxa vs Pachuca EN VIVO
Necaxa vs Pachuca EN VIVO | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
3 de Octubre de 2025

 

 

Arranca una nueva jornada de la Liga MX. El Apertura 2025 entra en su recta final y los equipos ya no pueden dejar ir punto si es que quieren clasificar a la Liguilla y tal es el caso para Necaxa y Pachuca, quienes se encargan de abrir la Jornada 12.

Los Rayos están entre los peores equipos de la Liga pues, tras 11 partidos sólo suma nueve puntos, resultado de dos victorias tres empates y seis derrotas. Además, suma dos descalabros consecutivos incluyendo una de último minuto ante Atlas la semana pasada.

Los Tuzos por su parte, regresaron a la senda de la victoria, pero el puesto de Jaime Lozano sigue en duda. De momento está clasificado en el octavo puesto con 17 unidades y, aunque de momento está en puestos de playoffs necesita seguir sumando para clasificar directo a Cuartos.

TE PUEDE INTERESAR

Joaquim Pereira advierte un partido “durísimo” entre Tigres y Cruz Azul

Tigres | 01/10/2025

Joaquim Pereira advierte un partido “durísimo” entre Tigres y Cruz Azul
“Europa puede esperar”: Loco Abreu pide calma con el futuro europeo de Gilberto Mora

Tijuana | 01/10/2025

“Europa puede esperar”: Loco Abreu pide calma con el futuro europeo de Gilberto Mora
Jugadores de Pumas respaldan a Efraín Juárez tras goleada ante América: &quot;No estamos en crisis&quot;

Pumas | 01/10/2025

Jugadores de Pumas respaldan a Efraín Juárez tras goleada ante América: "No estamos en crisis"
Te recomendamos
Lucas Ocampos vive su mejor momento con Rayados este Apertura 25
Liga MX
Club Pachuca
Necaxa

LO ÚLTIMO

 