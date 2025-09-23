Puebla vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 10

Sigue EN VIVO todas las acciones del partido de futbol mexicano

Puebla vs Pachuca
Puebla vs Pachuca | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
23 de Septiembre de 2025

 

 

Puebla ha sido el peor equipo hasta el momento en el Apertura 2025; para tratar de revertir esta situación busca vencer a Pachuca, en la semana doble de la Liga MX.  Los dirigidos por Jaime Lozano por su parte están buscando repuntar con una victoria.

Puebla ha sido un auténtico desastre en lo que va de torneo, solamente ha sumado cuatro puntos de una victoria y un empate, fuera de eso, sus siete partidos restantes los ha perdido. En su último compromiso, el cual casualmente también abrió la fecha anterior, tal y como lo hará en esta, La Franja perdió ante los Rayos del Necaxa 1-0 en calidad de visitantes.

Pachuca viene de una fuerte derrota ante Querétaro, uno de los últimos lugares de la competencia, 0-2 terminó perdiendo jugando como local en el Estadio Hidalgo, causando un fuerte regaño por parte de su presidente Armando Martínez. Pese a haber sido líder en las primeras fechas, Tuzos por ahora se mantiene en la octava posición de la tabla con 13 puntos.

