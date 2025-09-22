Puebla vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el duelo de la J10 del Apertura 2025 de la Liga MX?

El último lugar de la tabla recibe a unos Tuzos en caída libre como parte de la fecha doble

La Franja y los Tuzos se enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc
Mauricio Díaz Valdivia
22 de Septiembre de 2025

Puebla ha sido el peor equipo hasta el momento en el Apertura 2025; para tratar de revertir esta situación tendrá que recibir a Pachuca, quienes vienen de una dolorosa derrota en casa, por lo que los dirigidos por Jaime Lozano tratarán de repuntar con una victoria. Además de todo, la doble jornada le traerá dos partidos como local a los Camoteros, pues Chivas también los visitará el próximo viernes.

El Estadio Cuauhtémoc será el lugar del inicio de la fecha doble | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos a la jornada doble de Liga MX?

Puebla ha sido un auténtico desastre en lo que va de torneo, solamente ha sumado cuatro puntos de una victoria y un empate, fuera de eso, sus siete partidos restantes los ha perdido. En su último compromiso, el cual casualmente también abrió la fecha anterior, tal y como lo hará en esta, La Franja perdió ante los Rayos del Necaxa 1-0 en calidad de visitantes.

El último partido como local de Puebla se remonta hasta la Jornada 7, cuando recibió a Rayados, quienes golearon a domicilio 2-4 para asegurarse el liderato del certamen en aquel momento. Su último y único triunfo en el torneo fue en la Fecha 3 ante Santos Laguna, coincidentemente también desempeñándose como locales.

Los Camoteros no han tenido un buen torneo | Imago7

Pachuca viene de una fuerte derrota ante Querétaro, uno de los últimos lugares de la competencia, 0-2 terminó perdiendo jugando como local en el Estadio Hidalgo, causando un fuerte regaño por parte de su presidente Armando Martínez. Pese a haber sido líder en las primeras fechas, Tuzos por ahora se mantiene en la octava posición de la tabla con 13 puntos.

La última vez que jugaron como visitantes fue en la Jornada 7, cuando visitaron el Estadio Ciudad de los Deportes sin gente para enfrentar al América, llevándose el marcador en contra 0-2. La última vez que los hidalguenses ganaron un partido, fue en la Jornada 4, cuando visitaron al Atlas goleándolo 0-3 en el Estadio Jalisco.

Pachuca ha bajado su nivel de manera considerable | Imago7

¿Dónde ver el inicio de la Fecha Doble en Liga MX?

  • Fecha: Martes 23 de septiembre
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Horario: 7:00 PM (tiempo del centro de México)
  • Dónde ver: Caliente TV

