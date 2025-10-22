Aaron Ramsey pierde la esperanza de encontrar a su perrita Halo: "No creo que la encontremos nunca"

La preocupación crece para el futbolista de Pumas, Aaron Ramsey, quien sigue sin tener noticias de su perra, Halo, a dos semanas de su misteriosa desaparición. La desesperación ha escalado a tal punto que el galés y su esposa, Colleen Ramsey, han recurrido a sus redes sociales para compartir un mensaje que refleja su profundo dolor y la pérdida de esperanza.

Ramsey con Pumas | IMAGO7

¿Qué dijo Aaron Ramsey sobre Halo, su perra extraviada?

La pareja publicó una historia en Instagram con una conmovedora imagen: la silueta de una huella de perro en el cielo. El texto que acompañaba la imagen era desgarrador y mostraba la resignación ante la situación: “Solo quería darles las gracias. Aún no encontramos a Halo. No creo que la encontremos nunca. Tenemos preguntas serias, puede que nunca obtengamos respuestas. Gracias por su apoyo y oraciones”, dice la publicación.

Un día antes de este triste mensaje, el propio Aaron Ramsey había compartido una fotografía besando a su mascota, una Beagle, junto a una emotiva frase que ya sonaba a despedida: “siempre estarás conmigo pequeña”. Estas publicaciones reflejan el deterioro emocional de la pareja ante la falta de rastros de su querida compañera.

Halo, perrita de Ramsey | X: @AaronRamsey

A pesar del tiempo transcurrido, la búsqueda de Halo no ha cesado. El futbolista de Pumas ha movilizado a la comunidad, contando con la valiosa ayuda de ciudadanos mexicanos y de equipos de rescate especializados que han recorrido las zonas aledañas al lugar donde se le perdió el rastro a la perrita.

La mascota de raza Beagle llevaba un collar con GPS, una herramienta que lamentablemente no ha sido suficiente para su localización. La última vez que fue vista ocurrió en el Rancho San Ignacio, un predio ubicado en el Margen del Río Laja en Dolores Hidalgo, Guanajuato, lo que complica aún más el área de rastreo.

Ramsey incrementa recompensa por encontrar a Halo

En un intento desesperado por motivar su aparición, Aaron Ramsey incrementó drásticamente la recompensa. Inicialmente ofreció 10 mil dólares (unos 200 mil pesos), pero al no obtener resultados, duplicó la suma a 20 mil dólares (equivalentes a 400 mil pesos mexicanos), pero ni esta elevada cifra ha logrado que Halo regrese a casa.

El drama de la desaparición ha encendido las redes sociales, donde el público mexicano ha responsabilizado directamente al albergue Hipsterrier, lugar donde la perrita estuvo antes de extraviarse. Aunque el albergue no ha emitido una declaración oficial, su acción habla por sí misma: la cuenta desactivó los comentarios en sus redes sociales ante la presión y el cuestionamiento masivo de los usuarios.

La comunidad exige respuestas al albergue y que se solidariza con el dolor del jugador. La incertidumbre sobre si la perrita pudo haberse extraviado, haber sido robada o si fue víctima de algún accidente, es lo que atormenta a la pareja Ramsey, tal como lo manifestaron en su mensaje: “Tenemos preguntas serias, puede que nunca obtengamos respuestas”.

Fotos de la perrita de Ramsey | X: @AaronRamsey