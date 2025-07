'Pumas es mi única deuda pendiente': Turco Mohamed se sincera

Antonio 'Turco' Mohamed reconoció tener una deuda pendiente con Pumas, equipo del que se marchó al finalizar el Apertura 2023 tras solo seis meses en el puesto y con contrato vigente.

El entrenador argentino recordó cómo se dio su salida del club y reconoció entender la molestia que sintieron los aficionados en ese momento.

“Es con el único (equipo) que yo tengo una deuda pendiente. Yo tenía un contrato de un año con Pumas y a los seis meses me fui por un tema personal. Me lo recuerdan todo el tiempo (la manera en que me fui). Yo no me fui a otro equipo. Entiendo al hincha (su molestia)”, dijo en entrevista para TV Azteca.

Desea volver a CU

Asimismo, Mohamed aseguró que le gustaría regresar a dirigir a los universitarios en algún momento de su carrera y saldar "su deuda", que es levantar el título de la Liga MX.

“Si en un momento se da... Hablé con los directivos, sí (me gustaría volver), 100 por ciento. Me trataron muy bien los directivos y toda la institución. Es un club histórico”.

El Turco llevó a Pumas a Semifinales en el único torneo que estuvo al frente del equipo, y se quedó muy cerca de avanzar, pero Tigres terminó imponiéndose.

