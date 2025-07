Guido Pizarro no descarta más refuerzos para Tigres tras el fichaje de Ángel Correa

Luego de la victoria de Tigres sobre Juárez en su debut en el Apertura 2025, Guido Pizarro, entrenador del conjunto felino, habló en conferencia de prensa sobre el estado actual del plantel y no descartó la llegada de un refuerzo más tras la reciente incorporación del argentino Ángel Correa.

Tigres debuta en el AP25 con victoria | IMAGO7

Aunque se mostró satisfecho con la plantilla que tiene a disposición, Pizarro dejó claro que el club está abierto a sumar una pieza más, siempre que aporte un valor real al equipo.

“Yo estoy muy tranquilo y muy contento con la plantilla que tengo. Soy un afortunado de la calidad de jugador que tengo. Seguramente, como digo siempre, hay opciones, pero no, no, no vamos a traer por traer. Seguramente cosas que puedan mejorar individual y colectivamente, pero estoy muy contento con el plantel que tengo”, declaró el técnico de Tigres.