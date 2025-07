Marcelo Bielsa felicitó a Santiago Mele por llegada a Rayados; Así lo reveló el uruguayo

Santiago Mele, uno de los refuerzos que tiene los Rayados del Monterrey para el Apertura 2025, habló sobre su llegada al conjunto regiomontano y en donde no dudó en resaltar la felicitación que recibió por parte de Marcelo Bielsa.

Santiago Mele l IMAGO7

El arquero uruguayo recibió el elogio del DT de la Selección ‘Charrúa’ y hoy afirma que ha corroborado las palabras del estratega reconociendo la calidad de institución con la que se ha encontrado en Monterrey.

“Lo pude platicar un poco (Marcelo Bielsa) me felicitó por este paso, me dijo que es un club de primer nivel y lo he corroborado desde el día 1 en que llegué, todo el staff que tiene a disposición como se preocupan por el bienestar del jugador, por la familia de los jugadores”, mencionó en entrevista con Diego Armando Medina.

Rayados l IMAGO7

Cuerpo técnico de Uruguay está feliz

Mele aseguró que cuerpo técnico está contento por la llegada a Monterrey: “Ellos celebran (Cuerpo técnico de Uruguay) este por que saben al lugar al que vengo y cuando uno está en un contexto de alto rendimiento el jugador se beneficia y mejora y es lo que yo estoy buscando”.

Apertura 2025

Santiago Mele se ha apoderado del arco de los Rayados en las primeras dos fechas del Apertura 2025, el guardameta uruguayo fue titular ante los Tuzos del Pachuca y recientemente en la visita al Atlético San Luis.

El arquero será prácticamente el dueño de la portería ante la posible salida de Esteban Andrada quien todavía busca un nuevo destino. Cabe mencionar, que el argentino fue el titular en el Mundial de Clubes pero ya no ha sido tomado en cuenta.

Liga MX l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES DERROTA A JUÁREZ EN EL DEBUT DE ÁNGEL CORREA