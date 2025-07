Jugador de América convenció a Santiago Melé de venir a Rayados

Santiago Melé, arquero de la Selección de Uruguay, se incorporó al cuadro norteño después de la participación del equipo en el Mundial de Clubes, su llegada ha traído con él una declaración que sorprendió a más de uno.

‘Me habló muy bien del club’

Fue durante una entrevista al medio TUDN, que el jugador declaró que tuvo varias referencias de la Liga MX que influenciaron su llegada, principalmente de su compañero Rodrigo Aguirre, jugador del América.

“Bueno, fundamentalmente con Rodri (Aguirre), que justo compartimos en la Selección. Estuvimos hablando mucho, me habló muy bien del club, de la calidad humana, también de los trabajadores”, declaró.

Afición y compañeros felices por su llegada a Monterrey

Además de mencionar las referencias del ‘Búfalo’, Santiago Melé, reconoció que su entrenador, Marcelo Bielsa, también lo felicitó por su llegada, al igual que los jugadores de Rayados quienes lo recibieron de la mejor manera.

“Sí, sí, lo pude platicar un poco y me felicitó por este paso. Me dijo que es un club de primer nivel y lo he corroborado desde el día uno en que llegué. Todo el Staff que tienen a disposición, cómo se preocupan del bienestar del jugador, de la familia de los jugadores”, concluyó.

Con la llegada de Melé a la Pandilla, todo parecía indicar que el será el portero titular del equipo, sin embargo, con la actuación de Esteban Andrada en el Mundial de Clubes, el dueño de la portería de Rayados aún está en el aire.

