¿Guido Rodríguez es opción para Tigres? Pizarro revela información sobre el fichaje

Ante la baja de Rafael Carioca, Tigres necesita un nuevo jugador para nutrir el medio campo, por lo que algunos reportes señalaron desde hace días que Guido Rodríguez es una de las alternativas.

Sin embargo, Guido Pizarro, entrenador de los felinos, parece haber puesto en duda estas versiones, pues aseguró que él no se ha comunicado con el futbolista argentino, aunque aclaró que desconoce si la directiva tiene su nombre entre las opciones de fichajes.

"Lo conozco muy bien, pero yo no he hablado con él. No sé si sea opción (para la directiva)", dijo en conferencia de prensa.

IG @guiido_rodriguez

Confirma interés por Joseph Rosales

La lateral izquierda también es una de las zonas a reforzar y Pizarro confirmó que Joseph Rosales, defensor hondureño del Minnesota United, sí es del interés del equipo.

"Lo de Rosales es una opción clara. Seguramente en los próximos días se tomará una decisión", agregó.

Rosales con Honduras en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

