Prensa regiomontana critica el fichaje de Ángel Correa y a los argentinos: "son trepadores"

La espera terminó: Ángel Correa ya es jugador de Tigres. Después de meses de negociaciones y una carrera consolidada en Europa, el futbolista argentino aterrizó en Monterrey para iniciar su nueva etapa en la Liga MX. Su presentación oficial generó revuelo entre la afición felina, que lo recibió con entusiasmo en el Estadio Universitario.

Correa debutará con los Tigres en la Jornada 2 del Apertura 2025, marcando el inicio de una etapa que promete goles, espectáculo y, también, controversia.

Willie González lanza duras críticas a Correa en RG Deportiva

No todo fue aplausos. En medio del furor por su llegada, la prensa regiomontana reaccionó con opiniones divididas. Uno de los comentarios más duros vino del periodista Willie González, quien en su programa RG Deportiva criticó sin filtros al ex Atlético de Madrid.

"A mí no me van a engañar con palabrerías, politiquería barata. Él (Correa) vino por dinero, es más, se contradice en la declaración que dice 'no me lo esperaba' este recibimiento. ¿Cómo dices que viniste porque es la mejor hinchada?", cuestionó.

Pero el comentario más polémico llegó con una generalización sobre los jugadores argentinos.

"No nos quieras ver la cara de tarados. Los argentinos son vivos, largos, trepadores, todos. No conozco a un argentino que no sea largo y trepador. Si tú te descuidas, cuando te das cuenta un argentino ya está en tu penthouse. Así son ellos, tienen esa habilidad de forma natural porque son como escaladores".

¿Un fichaje polémico o una estrella que brillará en la UANL?

Las críticas no han frenado el entusiasmo de muchos aficionados, quienes confían en que Correa se convertirá en referente del ataque felino. Su experiencia en la élite del futbol europeo y su capacidad de desequilibrio en el último tercio del campo podrían ser clave para Tigres en esta nueva campaña.

