Tigres vs Atlas EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 10

El Estadio Universitario se vestirá de gala para uno de los encuentros más esperados de la jornada 10: Tigres vs Atlas. Más allá de lo que está en juego en la tabla, la noche tendrá un condimento especial: el regreso de Diego Cocca al Volcán, donde su abrupta salida en 2023 aún se recuerda con molestia.

Los felinos llegan con la mira puesta en los primeros lugares de la clasificación, mientras que el Atlas busca oxígeno en la parte baja y la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa en San Nicolás de los Garz

El regreso de Cocca: entre el morbo y la presión

Cocca, bicampeón histórico con Atlas, apenas duró 85 días al frente de Tigres antes de marcharse para dirigir a la Selección Mexicana. Su salida repentina fue vista por gran parte de la afición felina como una traición, y su regreso promete un recibimiento hostil.

Hoy, con 53 años, vuelve al banquillo del Atlas para intentar repetir las gestas que lo llevaron a la gloria, enfrentándose precisamente al club con el que rompió relaciones de manera abrupta.

Tigres quiere rugir en casa

El equipo de Guido Pizarro busca reafirmar su candidatura al título con una plantilla repleta de talento ofensivo. El Volcán, donde suelen imponer condiciones, será clave para sumar tres puntos que los acerquen a la parte más alta de la tabla.

El liderazgo de Ángel Correa, la creatividad de Sebastián Córdova y la verticalidad de Diego Lainez serán fundamentales para superar a una defensa rojinegra que ha sufrido en este torneo.