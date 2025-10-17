Tigres vs Necaxa EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025

La Liga MX vuelve a la acción tras la pausa por la Fecha FIFA de octubre, y el Apertura 2025 entra en su fase decisiva. Uno de los encuentros más llamativos de la Jornada 13 será el que disputan Tigres y Necaxa en el Estadio Universitario de Monterrey, donde ambos equipos llegarán con panoramas muy distintos y con urgencias opuestas.

Los felinos, bajo el mando de Guido Pizarro, atraviesan un momento estable y buscan dar un paso más rumbo a la clasificación directa a la Liguilla. Su consistencia a lo largo del torneo los mantiene en la quinta posición de la tabla general, con un balance sólido de seis victorias, cinco empates y apenas una derrota, lo que suma 23 puntos. Tigres ha sabido combinar experiencia y contundencia ofensiva, pero sabe que no puede relajarse ante un rival que llega con la necesidad de sumar.

En contraste, el panorama para Necaxa es sombrío. Los Rayos son penúltimos de la clasificación, con apenas nueve unidades y un desempeño irregular que los mantiene en la lucha por salir del fondo. Con solo dos triunfos, tres empates y siete derrotas, los dirigidos por Fernando Gago necesitan una reacción inmediata para no quedar rezagados en la pelea por el Play-In. La presión crece, y la visita al Volcán representa un desafío mayúsculo.

Antes del parón por la Fecha FIFA, Necaxa cayó 0-1 ante Pachuca, resultado que prolongó su mala racha y dejó al equipo con tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Los problemas ofensivos y la falta de consistencia defensiva han sido una constante a lo largo del torneo, algo que el técnico argentino buscará corregir de urgencia ante un rival que no suele perdonar errores.

Tigres quiere rugir fuerte en casa

Tigres llega motivado tras empatar a un gol frente a Cruz Azul en la jornada anterior, un duelo en el que mostró solidez, aunque sin el brillo que acostumbra en su estadio. La escuadra universitaria sabe que el Estadio Universitario, mejor conocido como el Volcán, será una pieza clave en sus aspiraciones, pues el apoyo de su afición suele ser determinante en los momentos decisivos del torneo.

El técnico Guido Pizarro ha logrado mantener una base competitiva que combina talento, experiencia y equilibrio en todas las líneas. Con una ofensiva eficaz y una defensa que ha respondido en los momentos críticos, los felinos apuntan a cerrar la fase regular entre los primeros lugares para asegurar un boleto directo a la Liguilla.

Necaxa, en cambio, viaja con la urgencia de sumar. El cuadro de Aguascalientes deberá apelar al orden táctico y al contragolpe para intentar sorprender a los regiomontanos. Un resultado positivo podría representar un punto de inflexión en su temporada y devolverle algo de confianza a un equipo que ha sufrido más de la cuenta.