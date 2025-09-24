Santos vs Xolos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 10

El TSM será escenario este miércoles 24 de septiembre de un duelo de contrastes: Santos Laguna recibe a los Xolos de Tijuana en la Jornada 10 del Apertura 2025. Los Guerreros llegan golpeados tras la dura goleada sufrida en casa (1-4) ante Atlético de San Luis, mientras que los fronterizos atraviesan un buen momento y se mantienen en la parte alta de la tabla.

Santos, urgido de resultados

El presente lagunero está lejos de lo esperado. Con seis derrotas, dos victorias y un empate, Santos apenas suma 7 puntos, lo que lo coloca en el puesto 14 de la clasificación. El equipo no ha logrado consolidar una idea clara de juego y la fragilidad defensiva ha sido su mayor problema: recibió 4 goles en su último compromiso en Torreón.

La presión aumenta porque la semana será de doble compromiso: tras medirse a Tijuana en casa, los Guerreros deberán visitar el sábado a Rayados en el “Gigante de Acero”. Un panorama complicado que obliga a reaccionar cuanto antes si quieren mantener opciones de meterse en la pelea por puestos de Liguilla.

Xolos, con paso firme

El contraste es claro. Los dirigidos por 'Loco' Abreu llegan en la quinta posición de la tabla con 16 puntos, producto de 4 victorias, 2 empates y solo una derrota. El conjunto fronterizo ha mostrado solidez defensiva, orden en mediocampo y efectividad al frente, lo que lo convierte en un rival peligroso, incluso como visitante.