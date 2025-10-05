Tijuana vs Monterrey EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 12

La Jornada 12 del Apertura 2025 cierra con un gran choque entre equipos punteros en la tabla general: Tijuana recibiendo a Monterrey.

Xolos viene de dar la sorpresa y vencer 2-0 a Cruz Azul, aunque el partido quedó marcado por una polémica arbitral que los terminó beneficiando.

Los dirigidos por Sebastián Abréu se encuentran en la pelea por los puestos directos a Liguilla y buscan seguir sumando puntos para no ceder terreno.

Por otro lado, Rayados, que son segundos en la clasificación general, llegan motivados luego de vencer a Santos y tienen la misión de no rezagarse en la pelea por el liderato.