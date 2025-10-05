Tijuana vs Monterrey EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 12

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Tijuana vs Monterrey EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 12
REDACCIÓN RÉCORD
5 de Octubre de 2025

 

La Jornada 12 del Apertura 2025 cierra con un gran choque entre equipos punteros en la tabla general: Tijuana recibiendo a Monterrey.

Xolos viene de dar la sorpresa y vencer 2-0 a Cruz Azul, aunque el partido quedó marcado por una polémica arbitral que los terminó beneficiando.

Los dirigidos por Sebastián Abréu se encuentran en la pelea por los puestos directos a Liguilla y buscan seguir sumando puntos para no ceder terreno.

Por otro lado, Rayados, que son segundos en la clasificación general, llegan motivados luego de vencer a Santos y tienen la misión de no rezagarse en la pelea por el liderato.

Guido Pizarro mandó advertencia a Scaloni sobre la ausencia de Correa en la convocatoria Argentina
Liga MX
Club Tijuana
Rayados de Monterrey

