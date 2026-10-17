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Chivas vs Tigres EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

Chivas vs Tigres EN VIVO: resultado, goles y estadísticas
Ramiro Pérez Vásquez
13:46 - 17 de octubre de 2026

Actualizado a 13:51 - 17 de octubre de 2026

Guadalajara vuelve al Akron ante unos felinos que buscan enracharse

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¿En qué Estadio se Jugará?

Bandera de Chivas en el Estadio Akron | IMAGO7
Bandera de Chivas en el Estadio Akron | IMAGO7

Las Chivas vuelven a casa para medirse ante los Tigres , en lo que promete ser un choque lleno de intensidad y alta presión táctica. Ambos planteles necesitan sumar tres puntos de forma urgente para consolidar su camino rumbo a la Liguilla.

Los norteños han comenzado a escalar posiciones tras registrar dos triunfos de manera consecutiva. Con 13 puntos en el casillero y situados en el peldaño 13, los universitarios viajan a territorio jalisciense con la firme intención de los tres puntos.

Tigres aparece con un historial a su favor, en sus últimos cinco partidos disputados en Guadalajara acumula dos victorias, dos empates y solamente una derrota.

Los ahora dirigidos por Víctor Manuel Vucetich ha conseguido salir con puntos en cuatro de sus últimas cinco visitas, con un saldo de ocho puntos de 15 posibles, una efectividad del 53.3 por ciento en sus compromisos más recientes ante el Rebaño Sagrado como visitante.