Chivas vs Tigres EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

Las Chivas vuelven a casa para medirse ante los Tigres , en lo que promete ser un choque lleno de intensidad y alta presión táctica. Ambos planteles necesitan sumar tres puntos de forma urgente para consolidar su camino rumbo a la Liguilla.

Los norteños han comenzado a escalar posiciones tras registrar dos triunfos de manera consecutiva. Con 13 puntos en el casillero y situados en el peldaño 13, los universitarios viajan a territorio jalisciense con la firme intención de los tres puntos.

Tigres aparece con un historial a su favor, en sus últimos cinco partidos disputados en Guadalajara acumula dos victorias, dos empates y solamente una derrota.