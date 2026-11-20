Más de 480 caballos participarán en el Desfile de la Revolución Mexicana 2026./ IA

La capital del país se prepara para conmemorar el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile militar que reunirá a miles de participantes

El Desfile de la Revolución Mexicana 2026 se realizará este viernes 20 de noviembre en la Ciudad de México, con motivo del 116 aniversario del movimiento que comenzó en 1910. El evento reunirá a miles de participantes en las principales calles del Centro Histórico, donde se espera la presencia de familias y visitantes.

Aunque este año el descanso obligatorio se adelantó al lunes 16 de noviembre, las autoridades mantuvieron la celebración para el día de la conmemoración histórica. Las actividades comenzarán a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino, desde donde partirán los contingentes militares y civiles.

La edición de este año contará con 2 mil 911 integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, quienes participarán en exhibiciones y representaciones de distintos momentos de la historia nacional. También estarán presentes 100 charros civiles, 40 soldados del Servicio Militar Nacional, 22 niñas y niños y 15 civiles.

¿Qué calles estarán cerradas por el Desfile de la Revolución Mexicana 2026?

El recorrido tendrá como punto de salida la Plaza de la Constitución y concluirá frente al Monumento a la Revolución, por lo que la circulación vehicular se verá afectada en diferentes zonas del primer cuadro de la capital.

Miles de militares participarán en la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana./ Pixabay

Las calles y avenidas contempladas en la ruta son: Plaza de la Constitución.

Calle 5 de Mayo.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Juárez.

Avenida de la República.

Ante el desplazamiento de los contingentes, se prevén cierres viales y restricciones de circulación en los accesos al Zócalo y al Monumento a la Revolución. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dará a conocer los ajustes mediante sus canales de Orientación Vial, por lo que se recomienda consultar los avisos antes de salir.

Caballos, aeronaves y personajes históricos formarán parte del desfile

Uno de los principales atractivos será la participación de 486 caballos, 14 aeronaves, 69 vehículos militares, 16 vehículos antiguos, seis motocicletas, tres canes y tres águilas. El despliegue también contempla una Bandera Monumental y cuatro Banderas de Guerra.

Durante el evento se recrearán episodios relacionados con Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa, además de destacar el papel de las adelitas durante la Revolución. Entre las representaciones previstas se encuentran una carga de caballería y escenas relacionadas con el ferrocarril, utilizado durante el conflicto armado.