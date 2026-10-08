Así es el Súper Hércules que México compró a Estados Unidos

México compra segundo avión Super Hércules y Estados Unidos celebra la operación. / X: @USEmbasyMEX

La nueva aeronave C-130J-30 se suma a la unidad adquirida en enero de 2026 y permitirá ampliar las capacidades de transporte táctico y ayuda humanitaria del país

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) adquirió un segundo avión de transporte táctico C-130J-30 Super Hércules, fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin. La Embajada de Estados Unidos en México celebró la operación y destacó que representa un avance en la cooperación bilateral en materia comercial y de seguridad regional.

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El anuncio fue difundido por la representación diplomática a través de la red social X, donde felicitó tanto a la Fuerza Aérea Mexicana como a la compañía fabricante por la adquisición. La embajada calificó el hecho como otro logro para la alianza estratégica entre ambos países.

¿Qué se sabe de la compra del segundo avión Super Hércules?

De acuerdo con información publicada por Lockheed Martin el 23 de septiembre de 2026, la adquisición de esta segunda aeronave se suma a la primera compra, anunciada en enero del mismo año. Con esa operación, México se convirtió en el primer país de América Latina en incorporarse a la flota mundial de aviones C-130J Super Hércules, un modelo utilizado para realizar distintas misiones de transporte aéreo táctico.

La compra forma parte del proceso de renovación de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, que opera aeronaves de la familia Hércules desde hace más de cinco décadas.

La Fuerza Aérea Mexicana incorporará una segunda unidad del avión Super Hércules, fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin. / RS

¿Cuáles son las características del C-130J-30 Super Hércules?

El C-130J-30 Super Hércules es una versión alargada del avión de transporte militar C-130J. Según el fabricante, esta variante cuenta con aproximadamente 4.5 metros adicionales de espacio de carga, además de mejoras en potencia, autonomía, eficiencia de combustible y capacidad de transporte. La aeronave está diseñada para cumplir diferentes tareas, tanto en operaciones militares como en labores de apoyo a la población. Entre las misiones para las que está certificada esta familia de aviones se encuentran: Transporte aéreo de personal y suministros.

Lanzamiento de carga desde el aire.

Búsqueda y rescate.

Combate de incendios.

Evacuaciones médicas.

Operaciones especiales. El modelo también permite aprovechar la experiencia técnica, la infraestructura y los conocimientos de mantenimiento acumulados por México durante décadas de operación de aeronaves Hércules.

¿Por qué Estados Unidos celebró la adquisición?

La Embajada de Estados Unidos en México destacó que la compra fortalece los vínculos comerciales entre ambos países y la cooperación bilateral en materia de seguridad regional. La representación diplomática felicitó a la Fuerza Aérea Mexicana y a Lockheed Martin, fabricante estadounidense del avión, y presentó la adquisición como un resultado de la alianza estratégica entre las dos naciones.