Cincinnati borró una desventaja de 13 puntos para imponerse 35-13 a Baltimore, que volvió a resentir la ausencia de Lamar Jackson

Los Cincinnati Bengals firmaron una espectacular remontada al vencer 35-13 a los Baltimore Ravens en la Semana 7 de la NFL. Después de marcharse al descanso sin puntos, el equipo de Joe Burrow reaccionó con una segunda mitad demoledora en la que consiguió cinco anotaciones consecutivas.

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La primera mitad parecía pertenecer por completo a Baltimore, que aprovechó para tomar una ventaja de 13-0. Sin embargo, los Ravens no pudieron transformar su dominio inicial en una diferencia definitiva y terminaron por ceder ante la ofensiva visitante.

Cincinnati despierta y Joe Burrow toma el control

El cambio comenzó con una serie ofensiva de 66 yardas que terminó con un pase de anotación de seis yardas de Burrow al ala cerrada Mike Gesicki. Poco después, el quarterback de los Bengals conectó con Tee Higgins para darle la vuelta al marcador con un envío de 13 yardas.

Samaje Perine amplió la ventaja con una carrera de una yarda para colocar el 21-13, mientras Burrow siguió castigando a la defensiva rival con pases de touchdown a Ja'Marr Chase y Drew Sample, completando así una actuación de cuatro envíos de anotación en la segunda mitad.

Bengals logró imponerse en la Semana 7 Baltimore | AP

El mariscal de campo de los Bengals terminó el encuentro con 22 pases completos en 30 intentos, 292 yardas por aire y cuatro touchdowns. Tee Higgins también fue determinante en la remontada, al registrar seis recepciones para 148 yardas y una anotación.

Baltimore vuelve a desplomarse sin Lamar Jackson

La ausencia de Lamar Jackson volvió a pesar en el funcionamiento ofensivo de Baltimore, que disputó su tercer partido consecutivo sin su quarterback titular debido a una lesión de tobillo. Tyler Huntley tomó los controles y terminó con 298 yardas por pase, un touchdown y una intercepción, aunque sus números no fueron suficientes para evitar la caída de su equipo.

Lamar Jackson tras su lesión con los Ravens de Baltimore | AP