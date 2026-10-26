El mediocampista argentino dio a conocer la noticia durante una transmisión en vivo

Juan Brunetta anunció su renovación de contrato con Tigres por tres años más, con lo que continuará ligado a la institución felina, donde se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo.

El mediocampista argentino dio a conocer la noticia durante una transmisión en vivo a través de Instagram, en la que estuvo acompañado por sus compañeros Juan Pablo Vigón y Vladimir Loroña.

Juan Brunetta entre los históricos de Tigres | IMAGO7

¿Qué dijo Brunetta?

“Acá estoy para para decirles que, bueno, ya renové el contrato con el club la semana pasada. La semana pasada ya renové el contrato con el club por 3 años, así que nada, feliz, en la vida de seguir acá en Tigres, es lo que más deseaba, es lo que más quería”, expresó Brunetta al confirmar la noticia.

El argentino también aprovechó el espacio para agradecer a la directiva, sus compañeros y la afición por el respaldo que ha recibido desde su llegada al conjunto universitario, destacando la importancia de continuar formando parte de la institución.

“Y, nada, feliz, agradecer a todos, a la gente, a la directiva por la confianza, a mis compañeros que hacen todo para ayudarme, y, nada, agradecerle también mucho la afición, porque nos están acompañando muchísimo en momentos que sabemos que no es el mejor, pero que, obviamente, trataremos de cerrar el torneo para de la mejor manera, para lograr los objetivos, así que nada, agradecerles muchísimo y que los queremos mucho”, agregó.

Juan Brunetta marca el empate para Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

El goleador de Tigres

Brunetta atraviesa un buen momento individual con Tigres, al ser el actual goleador del equipo con ocho tantos, además de sumar cuatro asistencias, cifras que reflejan su aportación ofensiva durante el torneo. Con su renovación por tres años más, el mediocampista tendrá la oportunidad de continuar como una de las piezas importantes del proyecto felino.